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إعلام عبري: منفذ عملية الطعن في تل أبيب أمريكي من أصل مغربي

10:55 م الثلاثاء 21 يناير 2025

عملية الطعن في تل أبيب

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلثاء، إنه الشرطة تشتبه بوجود شخص إضافي ساعد منفذ عملية الطعن في تل أبيب.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن منفذ عملية الطعن في تل أبيب يدعى قاضي عبد العزيز وهو أمريكي من أصل مغربي.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن شرطية خارج الخدمة كانت قرب موقع عملية الطعن بتل أبيب هي من قتلت المنفذ.

وأوضحت القناة 14 العبرية، أن أحد المصابين في عملية الطعن بتل أبيب جندي أصيب في غزة.

وأفادت البث العبرية نقلا عن خدمات الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داوود"، بسقوط 4 مصابين في حادثة طعن بتل أبيب وإطلاق النار على المنفذ.

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