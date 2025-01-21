انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء مدينة جنين بالضفة

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء مدينة جنين بالضفة الغربية، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مصادر.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة الفلسطينيين في جنين ومخيمها بالضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية عسكرية هناك.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين، جراء عملية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين وصل إلى أكثر من 35 مصابا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين، في وقت سابق اليوم.

وتمت المصادقة على العملية بعد اجتماع الكابينت الإسرائيلي الجمعة الماضية.