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تركيا.. ارتفاع حصيلة قتلى حريق منتجع التزلج إلى 76

09:50 م الثلاثاء 21 يناير 2025

حريق منتجع التزلج

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أنقرة، تركيا - (أ ب)

ارتفع عدد قتلى حريق منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 شخصا، وذلك حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا.

وبحسب المسؤولين فقد اندلع حريق في فندق مكون من 12 طابقا في منتجع تزلج شهير شمال غربى تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء أثناء عطلة مدرسية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 76 شخصا، من بينهم اثنان على الأقل توفيا نتيجة قفزهما من المبنى هربا من النيران.

كما أصيب 51 شخصا آخرين في الحريق الذي وقع في فندق جراند كارتال في كارتلكايا، في جبال كوروجلو بمحافظة بولو، على بعد نحو 300 كيلومتر شرق إسطنبول، وفقًا لما ذكره وزير الداخلية علي يرلي كايا.

ووقع الحريق في بداية العطلة الشتوية للمدارس التي تمتد لأسبوعين، حيث تكون الفنادق في المنطقة مكتظة.

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