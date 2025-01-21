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هيئة البث: إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية طعن بتل أبيب

09:47 م الثلاثاء 21 يناير 2025

إصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية طعن بتل أبيب

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وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بجروح خطيرة في عملية طعن بتل أبيب، وقالت إن مدنيا مسلحا أطلق النار على المنفذ.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال يدفع بمزيد من القوات التابعة للواء كفير نحو مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة الفلسطينيين في جنين ومخيمها بالضفة الغربية، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية هناك.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين، جراء عملية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين وصل إلى أكثر من 35 مصابا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين، في وقت سابق اليوم.

وتمت المصادقة على العملية بعد اجتماع الكابينت الإسرائيلي الجمعة الماضية.

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