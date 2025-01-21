برنامج الأغذية العالمي في مصر ووزارة العمل ينظمان أول ملتقى للتوظيف والتثقيف بسوهاج

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وكالات

في إطار تعزيز الروابط لدعم فرص التوظيف وتسليط الضوء على أهمية المهن الحرفية، نظم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، بالتعاون مع وزارة العمل أول ملتقى من نوعه للتوظيف والتثقيف في محافظة سوهاج، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية".

ويمثّل الحدث خطوة مهمة نحو تمكين الشباب المستفيدين من برنامج تحسين سبل العيش للشباب التابع لبرنامج الأغذية العالمي، من خلال توفير فرص عمل لهم، مع تحدي الصور النمطية السائدة حول الوظائف الفنية والحرفية.

وقدّم الملتقى منصة تفاعلية جمعت خريجي برامج برنامج الأغذية العالمي مع أصحاب العمل في قطاعات مختلفة، مثل قطاع الضيافة، والمنسوجات والملابس، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الأخضر، بما في ذلك مجال ممارسات ما بعد الحصاد وإدارة المخلفات الزراعية.

إلى جانب ذلك، تضمّن الملتقى مجموعة من ورش العمل الإرشادية المهنية، حيث تناولت الجلسات الوصم المجتمعي المرتبط بالوظائف الحرفية، فضلا عن تقديم عروض ثقافية أظهرت بشكل إبداعي أهمية التعليم الفني.

كذلك، شملت الجلسات مهارات البحث عن عمل، وكيفية إعداد السير الذاتية بشكل فعال، والتعامل مع أسئلة المقابلات الوظيفية.

وشارك موظفو القطاع الخاص وخريجو التدريب الحرفي بتقديم تجاربهم الشخصية كنماذج ملهمة للآخرين خلال الجلسات.

وقال ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر چان بيير دومارجوري: "تُجسد شراكتنا مع وزارة العمل قوة التعاون في خلق مسارات عمل مستدامة للشباب المصري كوسيلة لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال ربط خريجي برنامج الأغذية العالمي المُدربين بالمهارات المطلوبة مع أصحاب العمل، نعمل على تعزيز سبل العيش المستدامة والمساهمة في مرونة الاقتصاد المصري".

وأضاف: "يُعد الوصول إلى فرص عمل مستقرة أمرًا حاسمًا للأمن الغذائي، حيث يوفر للأسر الدخل اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية وتحقيق نمو صحي، وتتميز هذه المبادرة أيضًا بتركيزها على تغيير الوصمة المجتمعية المحيطة بالمهن الفنية والحرفية، وهو جانب ضروري لبناء سوق عمل أكثر شمولًا وتنوعا".

يُعد ملتقى التوظيف والتثقيف جزء من مبادرة أكبر تمتد عبر ثماني محافظات في صعيد مصر، حيث ستُعقد لقاءات أخرى بين الشباب وأصحاب العمل المحتملين لدعم حوالي 1000 شاب وشابة.

وحتى الآن، قدم برنامج تمكين الشباب التابع لبرنامج الأغذية العالمي في مصر تدريبات مهنية وحرفية لما يقرب من 2500 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 19 و34 عاما، مع التركيز على الفئات التي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" الوطني.