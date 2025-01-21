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لسبب مجهول.. شاب غريب يلكم فتاة تركية ويسبب لها إصابات بالغة- (فيديو)

09:32 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الشرطة التركية

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وكالات
أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة، تعرض شابة تركية تُدعة نيسا أكديري للكمة مفاجئة على وجهها من شخص غريب خلال سيرها على الرصيف في بلدة بازارجيك بكهرمان مرعش.
وعلَقت الفتاة صاحبة الـ23 عاما، على الواقعة قائلة، إنها: أعيش بمفردي في منطقة بازارجيك، اعتدت السير إلى عملي طوال الأسبوع من نفس الطريق في نفس الوقت، لكن في 16 يناير الجاري هاجمني شخص لا أعرفه من الاتجاه المعاكس بينما كنت على مقربة من محل عملي.. أصابني في عيني اليسرى ثم سقطت على الأرض لوهلة ولم أستطع النهوض".

وأشارت الفتاة إلى أن عينها اليمنى كانت مغطاة، مضيفة: "سالت الدماء من عيني اليسرى.. لكنني لا أستطيع تذكر أي شيء آخر بعد صراخي طلبا المساعدة.. حتى أنني لا أتذكر الشخص الذي اصطحبني إلى المستشفى أو أولئك الذين ساعدوني".
قالت الفتاة إنها أُصيبت بجروح في مناطق متفرقة من جسدها، موضحة أن الأطباء أصرّوا على إبقائها تحت الملاحظة بالمستشفى، قبل أن تلحظ إصابة في مؤخرة رأسها سببها سقوطها على الأرض.
وأضافت أكديري: "قام الأطباء بتقطيب المنطقة بين عيني اليسرى وحاجبي، كما كان الجزء الداخلي من عيني اليسرى مليئا بالدماء وكانت عظام الخد خلف عيني اليسرى أُصيبت بشقوق بسبب اللكمة".
وأوضحت الفتة التركية، أن الرؤية أصبحت ضبابية نتيجة الدماء في عينها، مشيرة إلى أنها لا تعلم معدل رؤيتها في الوقت الراهن فيما لا تزال تخضع للعلاج.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه، بعد أن تعرّفت إليه من لقطات سجّلتها كاميرات المراقبة في المنطقة، قبل أن يقرر القاضي إطلاق سراحه مع وضعه تحت المراقبة القضائية.

مشاجرة شاب يلكم فتاة تركيا بازارجيك
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