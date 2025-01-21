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مسؤول فلسطيني: إسرائيل دمرت 80% من شمال غزة

09:30 م الثلاثاء 21 يناير 2025

غزة

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وكالات

قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، إن حرب الإبادة الإسرائيلية وما رافقها من عملية تطهير عرقي دمرت 80 % من محافظة شمال القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن سرحان أن مناطق مثل معسكر جباليا، وبيت حانون، وبيت لاهيا تعرضت لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي 80 % من شمال غزة.

وأوضح أن الدمار الإسرائيلي الشامل طال كل شيء، من منازل وشوارع وبنى تحتية، ما جعل شمال قطاع غزة منطقة بلا حياة، مشيرا إلى وجود أكثر من 300 ألف فلسطيني بلا مأوى حاليًا.

الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة ناجي سرحان
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