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الأمم المتحدة: نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الفلسطينيين في جنين

08:08 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في جنين

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وكالات

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء سلامة الفلسطينيين في جنين ومخيمها بالضفة الغربية، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية هناك.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين، جراء عملية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين وصل إلى أكثر من 35 مصابا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين، في وقت سابق اليوم.

وتمت المصادقة على العملية بعد اجتماع الكابينت الإسرائيلي الجمعة الماضية.

الأمم المتحدة جنين الضفة الغربية وزارة الصحة الفلسطينية القوات الإسرائيلية
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