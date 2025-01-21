مصر تعزّي تركيا في ضحايا حادث الحريق بمنتجع بولاية بولو

وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وتضامنها مع تركيا على المستويين الحكومي والشعبي، في ضحايا الحريق الذي اندلع بأحد الفنادق بولاية بولو.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تركيا، حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بفندق في منتجع كارتال كايا بولاية بولو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، كما تقدم مصر صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".