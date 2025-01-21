رئيس وزراء قطر: المرحلة الثانية من الاتفاق ستعالج ملف إعادة إعمار غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الفضل في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة يعود إلى الشراكة الفاعلة مع الوسطاء، مشيرًا إلى أن قطر تواصل العمل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف آل ثاني أن آليات وضعت لمعالجة القضايا العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

وأعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن أمله في أن يستمر وقف إطلاق النار حتى يتم الانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق، حيث تجري المفاوضات حاليًا حول المرحلة الثانية التي ستركز على إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار شبه كلي جراء الحرب.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تكاتف جميع الدول في جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا أن هذه العملية تتطلب وجود حكومة فلسطينية موحدة تمثل جميع الفصائل.

ولفت إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر يُعد إنذارًا للمنطقة، معتبرا أن الوضع الحالي يتطلب الاهتمام بمعاناة الفلسطينيين والعمل على إيجاد حلول تحقق الاستقرار في المنطقة.