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عبد العاطي يلتقي رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي

07:20 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع النائب "نيكولا روكاتشينى" رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد العاطى على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث حرص على استعراض المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصرى من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.

كما استعرض عبد العاطى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.

وأشار وزير الخارجية إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبني مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين البرلمان الأوروبي نيكولا روكاتشينى التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد
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