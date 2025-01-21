عبد العاطي يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية

وكالات

اجتمع د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع النائبة "جارسيا بيريز" رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم الثلاثاء.

وأكد عبد العاطى على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية، لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة.

واطلع عبد العاطى، رئيسة المجموعة على الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، مسلطاً الضوء على اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية التى تسهم فى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إصدار قرارات العفو الرئاسي.

كما استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية في ظل تحديات إقليمية ودولية صعبة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب الذين فروا من ويلات النزاعات في بلادهم، معرباً عن التطلع لقيام رئيسة المجموعة بحث كافة نواب مجموعتها لدعم اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.