عبد العاطي يؤكد حرص مصر على متابعة تنفيذ محاور الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع النواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي الذين ينتمون إلى مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وتحالف الاشتراكيين والديمقراطيين وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وأعرب عبد العاطي عن التقدير لدعم اليونان والنواب اليونانيين بالبرلمان الأوروبي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، خاصة في ضوء الروابط التاريخية الممتدة بين مصر واليونان وخصوصية العلاقات بين البلدين، مؤكداً على التعويل على النواب اليونانيين داخل البرلمان الأوروبى لاعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر التي تبلغ 4 مليار يورو.

واستعرض عبد العاطى التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة في 17 مارس 2024، وصدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً حرص مصر على استمرار متابعة تنفيذ محاور الشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للجانبين.

وأطلع عبد العاطي، النواب على الجهود المبذولة على المستوى الوطني في تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل.

كما استعرض التحديات الخطيرة التي تمثلها أزمات المنطقة على أمن واستقرار الإقليم، وأهمية دعم الجانب الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، فى ظل الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.