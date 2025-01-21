عبد العاطي: التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي أمر حيوي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع "دبرافكا سويسا" المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، خلال زيارته إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، خاصة في منطقة المتوسط.

وأكد عبد العاطي أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى يعد أمرا حيويا من أجل تحقيق استقرار وأمن المنطقة التي تموج باضطرابات متعددة، لاسيما وأن ذلك يمثل مصلحة مشتركة للطرفين المصري والأوروبي، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما في ذلك استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو لحزمة الدعم المالي الأوروبى.

وأشار عبد العاطى إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي عُقد في يونيو 2024، وتنفيذ 29 اتفاقية تم التوقيع عليها خلال المؤتمر بقيمة 49 مليار يورو.

وأضاف عبد العاطى أن ملف الهجرة يمثل تحديا مشتركا لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وأن التعاون في هذا المجال يتعين أن يتم بصورة متوازنة تحقق مصالح الطرفين وتلبي أولوياتهما، ومن ثم يتعين أن يكون التعاون في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، عن طريق تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، واستعرض الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تتحملها مصر ارتباطا باستضافة ملايين الأجانب.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة التعاون في منطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة والارتكاز إلى مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام القانون الدولى، مشيرا إلى الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

