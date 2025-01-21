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عبد العاطي يلتقي رئيس مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" بالبرلمان الأوروبى

06:48 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع النائب "جوردن بارديلا" رئيس مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" بالبرلمان الأوروبى، بحضور عدد من نواب المجموعة المعنيين بالعلاقات المصرية - الأوروبية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج اليوم الثلاثاء.

وثمّن عبد العاطى دعم المجموعة السياسية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوها إلى دور المجموعة الهام فى تمرير الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو، مؤكدا على تشعب الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبني مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وأشار إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات المتتالية في المنطقة.

كذلك تناول عبد العاطي، النجاحات المصرية في مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتعليمية إلى جانب المواجهة الأمنية.

واستعرض عبد العاطى مسار الإصلاح السياسي وما توليه القيادة السياسة من أولوية للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، واستعرض محددات الموقف المصري من أزمات المنطقة والجهود الحثيثة المصرية لإعادة الاستقرار بالإقليم.

بدر عبد العاطي مجموعة الوطنيون من أجل أوروبا البرلمان الأوروبى وزير الخارجية المصري العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
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