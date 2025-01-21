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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية

06:46 م الثلاثاء 21 يناير 2025

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون أرشيفية

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وكالات

أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حارة المنصور ببلدة عزون شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت هذه المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على منازل المواطنين بالحارة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 8 فلسطينيين، جراء عملية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين وصل إلى أكثر من 35 مصابا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين، في وقت سابق اليوم.

وتمت المصادقة على العملية بعد اجتماع الكابينت الإسرائيلي الجمعة الماضية.

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