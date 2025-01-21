رئيس وزراء جرينلاند: لا نريد أن نكون أمريكيين

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن رئيس وزراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إن "لا نريد أن نكون أمريكيين".

وتأتي تصريحات عقب منشور شاركه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته الخاصة "تروث سوشيال، قائلا إن "الولايات المتحدة تشعر بأن الاستحواذ على جرينلاند ضرورة مطلقة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي والحرية العالمية".

وتعليقا على ذلك، قال رئيس وزراء جرينلاند، إن الجزيرة ليست للبيع، في رده على تلميحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن السيطرة على الجزيرة ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.