إعلام عبري: الكنيست يصادق على قانون لمعاقبة من ينكر هجوم 7 أكتوبر

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست صادق بشكل نهائي على قانون يعاقب بالسجن 5 سنين على كل من ينكر ما أسماه بـ"مجزرة 7 أكتوبر"، إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

وفي أكتوبر الماضي، صادقت لجنة الكنيست على مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة تمهيدا لطرحه للتصويت في الجلسة العامة بالكنيست، وفق ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة يتيح لوزير الداخلية المستقيل "إيتمار بن غفير"، ترحيل عائلة منفذ أي هجوم إلى قطاع غزة أو إلى جهة أخرى.

كذلك، أكدت أن مشروع قانون ترحيل عائلات عناصر المقاومة يتيح ترحيل أفراد عائلة منفذ أي هجوم إذا أعرب أحدهم عن دعمه أو تعاطفه مع منفذ العملية.