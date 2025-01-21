حماس: سنهزم نتنياهو في الضفة كما هزمناه بغزة

وكالات

قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد أن يستمر القتال في الجبهات لكي يستمر حكمه.

وأضاف زاهر جبارين، أن الشعب الفلسطيني توحد في غزة واستطاع كسر إرادة المجرمين، موضحا أنه لدى أبناء شعبنا إرادة فولاذية للمقاومة والتضحية ولا خيارات أمامه سوى المقاومة.

وتابع، أن الوحدة الفلسطينية هي الصخرة التي سيتحطم عليها الاحتلال، مشيرا إلى أن هدف نتنياهو الوحيد هو القتل والتخريب للاستمرار في حكمه.

وأكمل، أن الاحتلال لا يعتبر من التاريخ الذي يقول إن كل شعب وقع تحت الاحتلال سيقاوم لنيل الحرية، قائلا "سنقاوم الاحتلال حتى لو لم يبق لدينا سوى الحجارة ولن نرفع الراية البيضاء".