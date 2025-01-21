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وزير الخارجية السعودي: الإدارة السورية الجديدة ورثت تركة ثقيلة

04:57 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود

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وكالات


ألقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقِد في مدينة دافوس السويسرية.


وقال آل سعود، "يتعين علينا جميعًا أن نمد يد العون لسوريا لأن الإدارة الجديدة ورثت تركة ثقيلة"، مضيفًا "لاحظنا رغبة من الإدارة الجديدة في دمشق على التفاعل مع الشركاء في المنطقة ومع المجتمع الدولي".


وأكد وزير الخارجية السعودي، أن العقوبات على سوريا تشكل عبئًا كبيرًا عليها، وتابع "لدينا شعب سوري يمتلك قدرات هائلة وذلك يعطينا فرصة لنقل سوريا باتجاه إيجابي".


فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي المنتدى الاقتصادي العالمي
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