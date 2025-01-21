رئيس وزراء قطر يحث أطراف النزاع على الالتزام بكل بنود اتفاق غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إننا نأمل أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الخطوة الأولى في تحقيق الاستقرار.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه علينا أن نحرص على تطبيق كل خطوة في الاتفاق بنية حسنة، موضحا "نأمل أن يكون لدينا وقت لوضع حد للنزاع المستمر منذ عقود من الزمن".

وتابع وزير الخارجية القطري، أنه على على أطراف النزاع الالتزام بكل بنود الاتفاق، متمنيا أن يتم عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وحكومة تعالج المشاكل.

وأكمل: "بدأنا اليوم نرى الكارثة التي خلفتها الحرب على قطاع غزة"، موضحا أن بلاده تريد أن تعيد منطقة الشرق الأوسط إلى سابق عظمتها.

وأوضح: "رأيت في مبعوث ترامب شريكا حقيقيا ومارس ضغوطا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو".