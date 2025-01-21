وزير الخارجية الأمريكي الجديد: هناك أملًا في تحقيق السلام بالشرق الأوسط

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، "نعتقد أن هناك أملًا في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط".

وعبر روبيو عن فرحة الولايات المتحدة لإطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، معربًا عن أمله في عودة المزيد.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي الجديد "آمل أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة"، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، أول أمس الأحد، وسلمت بموجبه حركة حماس 3 أسيرات إسرائيليات مقابل الإفراج عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.