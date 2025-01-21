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إعلام عبري: الرئيس الإسرائيلي شكر رئيس وزراء قطر على جهوده في اتفاق غزة

04:18 م الثلاثاء 21 يناير 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات


قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج شكر رئيس وزراء دولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال لقاء في مدينة دافوس السويسرية على جهوده في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، وأكد التزامه بمراحل الاتفاق.


ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي كان بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، حيز التنفيذ، أول أمس الأحد، وبموجبه سلمت حماس 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إفراج الاحتلال عن 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجونها.


جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل غزة
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