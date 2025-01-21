إعلان

عون: تلقينا ضمانات دولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان

04:10 م الثلاثاء 21 يناير 2025

جوزيف عون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى ضمانات دولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني ضمن المهلة المحددة.

ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضى جنوب لبنان، يوم الأحد المقبل، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على الانسحاب خلال 60 يومًا من بدء سريان الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضى.

ولكن تثير الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، المخاوف من جدية انسحاب قواته من الجنوب اللبناني، إذ يواصل جيش الاحتلال شن هجمات على قرى وبلدات الجنوب.

جوزيف عون إسرائيل لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: الرئيس الإسرائيلي شكر رئيس وزراء قطر على جهوده في اتفاق غزة

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر