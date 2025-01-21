عون: تلقينا ضمانات دولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى ضمانات دولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني ضمن المهلة المحددة.

ومن المقرر أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضى جنوب لبنان، يوم الأحد المقبل، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي نص على الانسحاب خلال 60 يومًا من بدء سريان الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضى.

ولكن تثير الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق، المخاوف من جدية انسحاب قواته من الجنوب اللبناني، إذ يواصل جيش الاحتلال شن هجمات على قرى وبلدات الجنوب.