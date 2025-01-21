كييف تعلن إسقاط 72 من 131 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

كييف- (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 72 من أصل 131 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 131 طائرة مسيرة طراز شاهد، وطرازات خادعة أخرى، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، فضلا عن أربعة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقها من منطقة فورونيج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي والطيران ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية 72 طائرة مسيرة طراز شاهد وطرازات أخرى فوق مناطق بولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشرنيجوف وكييف وزيتومير وخميلنيتسكي وفينيتسا وكيروفوهراد ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وميكولايف وأوديسا وزابوريجيا وريفني."

وأضاف البيان أن 59 طائرة مسيرة خادعة اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية في البيان، إلى أن أضرارا لحقت بالمؤسسات والمرافق الزراعية والمنازل الخاصة جراء حطام الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها في منطقتي بولتافا وتشيركاسي.

ووفقا للتقارير الأولية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

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