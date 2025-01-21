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ليبرمان: أدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية وباقي الأعضاء إلى الاستقالة

03:51 م الثلاثاء 21 يناير 2025

أفيجدور ليبرمان

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وكالات

نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدرو ليبرمان، بعد استقالة رئيس الأركان هرتسي هليفي، قوله "أدعو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وباقي أعضاء المجلس الوزاري المصغر إلى تحمل المسؤولية والاستقالة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك هزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي مع توالي الإستقالات.

وأعلن الإعلام العبري أن قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان يبلغ رئيس الأركان هليفي عن قراره إنهاء منصبه في الجيش.

وقال فينكلمان في رسالة استقالته، "فشلت في حماية النقب الغربي"، مضيفًا "هذا الفشل سيبقى محفورًا في ذاكرتي طوال حياتي"، حسبما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته في 6 مارس المقبل، إذ قال في رسالة استقاله، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنًا باهظًا.

ليبرمان رئيس الحكومة الإسرائيلية حزب إسرائيل بيتنا هرتسي هليفي
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