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إعلام عبري: نتنياهو وعد سموتريتش بشن هجوم على جنين مقابل عدم استقالته

03:44 م الثلاثاء 21 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد وزير المالية بتسئيل سموتريتش بشن هجوم على مخيم جنين مقابل عدم استقالته من الحكومة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر اتخذ قرار عملية جنين خلال اجتماعه الجمعة الماضية.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال بدأت بدخول مخيم جنين، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية فيه.

وأوضحت القناة العبرية أن هذا القرار جاء بعد إدخال الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية التي شنها في جنين، بحسب القناة العبرية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين نتيجة القصف الإسرائيلي على مدينة جنين في شمالي الضفة الغربية.

بنيامين نتنياهو بتسئيل سموتريتش بشن مخيم جنين إسرائيل
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