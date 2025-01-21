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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن استقالته

03:31 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات
أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي استقالته في 6 مارس المقبل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي في رسالة استقاله، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي فشل في مهمته في الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنًا باهظًا.

وأضاف هليفي، أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في 7 أكتوبر 2023، فإن مسؤوليتي عن الفشل الفظيع في 7 أكتوبر 2023 ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة.

وأوضح أن الجيش خاض حربًا على مدى شهور طويلة وفي 7 جبهات وحقق إنجازات غيرت وجه الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والحرب تركت جروحا وندوبا لدى كثير من الجنود وعائلاتهم.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل رئيس الأركان الإسرائيلي
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