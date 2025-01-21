سانا: اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد بحمص

وكالات

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤول أمني بحمص، اليوم الثلاثاء، أن هناك اشتباكات عنيفة بين إدارتي الأمن العام والعمليات العسكرية مع فلول نظام الأسد في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ضبطت إدارة الأمن العام مستودعًا للأسلحة والذخائر في ريف حمص الغربي، وذكرت أن المستودع يعود لعناصر من النظام السابق الذين رفضوا الاندماج في برامج التسوية التي أقرتها الإدارة الجديدة بعد الإطاحة بالأسد.

وقالت الوكالة على حسابها بمنصة "إكس"، أن "إدارة الأمن العام عثرت على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد"، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن الحملة الأمنية المستمرة على ريف حمص الغربي.

في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي.. إدارة الأمن العام تعثر على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد.#سانا #حمص pic.twitter.com/Qb6LK4ATZ0 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 21, 2025

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا فتح مراكز تسوية للعناصر السابقة بهدف تسليم أسلحتهم والاندماج في الحياة المدنية، عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.