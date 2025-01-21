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سانا: اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد بحمص

03:26 م الثلاثاء 21 يناير 2025

سوريا

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وكالات

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤول أمني بحمص، اليوم الثلاثاء، أن هناك اشتباكات عنيفة بين إدارتي الأمن العام والعمليات العسكرية مع فلول نظام الأسد في قرية الغور الغربية بريف حمص الغربي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، ضبطت إدارة الأمن العام مستودعًا للأسلحة والذخائر في ريف حمص الغربي، وذكرت أن المستودع يعود لعناصر من النظام السابق الذين رفضوا الاندماج في برامج التسوية التي أقرتها الإدارة الجديدة بعد الإطاحة بالأسد.

وقالت الوكالة على حسابها بمنصة "إكس"، أن "إدارة الأمن العام عثرت على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد"، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن الحملة الأمنية المستمرة على ريف حمص الغربي.

وأعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا فتح مراكز تسوية للعناصر السابقة بهدف تسليم أسلحتهم والاندماج في الحياة المدنية، عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

اشتباكات في سوريا فلول نظام الأسد قرية الغور ريف حمص
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