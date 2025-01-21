بعد اتهام الصين بالسيطرة عليها.. ما هي قناة بنما التي تعهد ترامب باستعادتها في خطاب تنصيبه؟

كتبت- سلمى سمير:

في أولى تصريحاته عقب توليه منصبه بشكل رسمي، كشف، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على قناة بنما المائية، في بيان يؤكد تصريحاته السابقة حول استعادة السيادة المائية على القناة.

"غير عادلة وتخضع لتحكم بكين" هكذا جاء تعليق ترامب، أثناء تبريره تصريحاته عن السيطرة على بنما، زاعمًا خلال خطاب تنصيبه أمس، أن القناة تقع تحت الإدارة الصينية حسب وصفه، وأن الرسوم الجمركية المفروضة على السفن الأمريكية المارة من القناة "مفرطة".

وقال ترامب، إن الصين أصبحت تتحكم في القناة التي باتت خاضعة لسيطرتها، واتجهت بدورها لفرض رسوم "غير عادلة" على السفن الأمريكية، وهي التصريحات التي تشكل تهديدًا لبعض البنميين الذين يتخوفون من خسارة السيادة الوطنية على القناة، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وبحسب "أسوشيتد برس"، يربط الناس في بنما بين تصريحات ترامب ومحاولة الضغط على الحكومة البنمية لتحقيق أهداف أخرى، مثل تحسين السيطرة على الهجرة عبر ممر دارين، إضافة إلى إمكانية فتح ملفًا قديمًا يتعلق بالتدخل العسكري الأمريكي في بنما.

من جانبه، علق الرئيس البنمي، خوسيه راؤول مولينو، على تصريحات ترامب، بالقول إن "قناة بنما ستظل تحت السيادة الوطنية الكاملة، ولن تكون موضع أي تغيير في المستقبل".

إضافة إلى ذلك، رد مدير قناة بنما، ريكاورتي فاسكيز، على تصريحات ترامب، موضحًا أن الصين لا تسيطر على القناة، وأن جميع الدول تتعامل مع القناة وفقًا لذات المعايير الدولية بموجب معاهدة الحياد.

وأكد مدير القناة، أن الشركات الصينية العاملة في الموانئ على طرفي القناة تتبع القواعد نفسها التي تتبعها الشركات الأمريكية والتايوانية.

ما هي قناة بنما؟

منذ افتتاحها عام 1914، أصبحت قناة بنما شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث توفر اختصارًا هائلًا لرحلات السفن بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، متجاوزة بذلك الطريق الطويل حول أمريكا الجنوبية.

تمتد قناة بنما بطول 82 كيلومترًا، ويتراوح عرضها بين 150 و300 متر، وبمتوسط عمق يصل إلى 13 مترًا في منطقة جايارد، وتربط القناة بين المحيطين، مما يقلل زمن الرحلات البحرية وتكاليفها بشكل كبير، حيث دورًا محوريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية.

بدأت فكرة إنشاء القناة في عام 1881 على يد شركة فرنسية، لكنها واجهت عقبات مالية وإدارية أدت إلى انهيار المشروع في عام 1889.

في عام 1903، وقعت بنما والولايات المتحدة معاهدة منحت الأخيرة حقوق بناء وتشغيل القناة، وتولى المهندس جورج واشنطن جوثالز الإشراف على المشروع منذ عام 1907، ليفتتح في 15 أغسطس 1914.

ومع تصاعد المطالبات البنمية بالسيادة على القناة، تم توقيع معاهدة "الحياد" عام 1977 بين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وبنما، والتي نصت على نقل السيطرة الكاملة على القناة إلى بنما بحلول عام 2000، مع احتفاظ الولايات المتحدة بحق الدفاع عنها، وهو ما تم بالفعل في 31 ديسمبر 1999، حيث استلمت بنما إدارة القناة، ليصبح هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ البلاد.

ولا تستطيع السفن الكبيرة عبور القناة بقوتها الذاتية، إذ يتم سحبها بواسطة قاطرات كهربائية عبر مجموعات الأقفال المزدوجة، ما يتيح للسفن المرور في اتجاهين متعاكسين في وقت واحد.

ويستغرق عبور القناة حوالي 25 ساعة، وتشهد القناة مرور نحو 14 ألف سفينة سنويًا، بما في ذلك سفن الحاويات والسفن العسكرية، مما يعزز مكانتها كأحد الممرات المائية الأكثر ازدحامًا في العالم.

ورغم أن الولايات المتحدة تخلت عن السيطرة على القناة في 1999 بموجب معاهدة الحياد، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة أثارت قلقًا كبيرًا في بنما خاصة وأنها تأتي مع تصريحات أخرى برغبة ترامب في ضم جرينلاند التابعة للدنمارك ودولة كندا في الشمال.