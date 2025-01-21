روسيا تحذر ترامب من السيطرة على قناة بنما

وكالات



علقت روسيا، اليوم الثلاثاء، على حديث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خلال إلقائه خطاب القسم أثناء حفل تنصيبه في العاصمة واشنطن، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على قناة بنما.



ووجهت روسيا رسالة إلى الولايات المتحدة حذرتها فيها من الاستيلاء على قناة بنما سواء بالإكراه العسكري أو الاقتصادي.



وقال ألكسندر شيتينين، مدير قسم أمريكا اللاتينية بوزارة الخارجية الروسية، "خلال المناقشات المتوقعة بين قيادة بنما والرئيس دونالد ترامب بشأن قضايا السيطرة على القناة، نتوقع احترام الأطراف النظام القانوني الدولي الحالي لهذا الممر المائي الرئيسي"، حسبما نقلته صحيفة "بوليتيكو" عن وسائل إعلام روسية.



وأكد شيتينين التزام روسيا بالحفاظ على "الحياد الدائم" لقناة بنما، والتي دعت إلى إبقاء هذا الممر المائي الدولي آمنًا ومفتوحًا، كما شددت موسكو أن الولايات المتحدة ليس لديها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لبنما.



ورد الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو، على تصريحات ترامب بخصوص ضم القناة، قائلًا إن قناة بنما هي للبنميين وستبقى إدارتها تحت سيطرتهم، مشددًا على رفضه التام لهذا الحديث.



وفي ديسمبر الماضي، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الجدل فيما يتعلق بعزم الولايات المتحدة على "استعادة السيطرة على قناة بنما"، والتي تخلت عنها واشنطن عام 1999، بموجب معاهدة وقعها الرئيس السابق جيمي كارتر عام 1977.



وتربط قناة بنما بين المحيطين الهادئ والأطلسي، وتعتبر واحدة من أهم طرق التجارة في الولايات المتحدة، إذ يمر بها نحو 40% من سفن الحاويات في البلاد.

























