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بعد العدوان على جنين.. حماس تدعو الشعب الفلسطيني للنفير العام

02:54 م الثلاثاء 21 يناير 2025

حركة حماس

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة المحتلة، داعية "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام".

وطالبت حماس، بتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس معه، و"العمل على إرباك المخططات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها.

ونعت، حماس شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران وقصف الاحتلال، وأشادت "ببسالة المقاومين وتصديهم واشتباكهم مع جنود الاحتلال واستهدافهم بالعبوات الناسفة".

وأدانت حماس، في بيانها انسحاب أجهزة الأمن الفلسطيني من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية للاحتلال، وهو ما يأتي بعد حصار للمخيم دام أكثر من 48 يوما.

حركة حماس العدوان على جنين جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة المحتلة
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