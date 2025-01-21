سموتريتش: بدأنا اليوم تغيير مفهوم الأمن بالضفة

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "لقد بدأنا اليوم تغيير مفهوم الأمن بالضفة بعد غزة ولبنان للقضاء على الإرهاب بالمنطقة كجزء من أهداف الحرب".

وأضاف سموتريتش أن "عملية الجدار الحديدي ستكون حملة قوية ومتواصلة ضد عناصر الإرهاب لحماية المستوطنين وأمن إسرائيل".

وفيما سبق علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية في مدينة جنين، قائلًا "أطلقنا اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة في جنين بهدف القضاء على الإرهاب في المنطقة" حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن هذه العملية تمثل "خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددته إسرائيل، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية".

كما شدد نتنياهو على أن إسرائيل تتحرك بشكل منهجي وحازم ضد ما وصفه بالمحور الإيراني أينما مد ذراعه، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو اليمن أو الضفة الغربية، حسب وصفه.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين بالضفة المحتلة، بعدما مصادقة الكابينت الإسرائيلي عليها.

وأسفرت العملية عن استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال.