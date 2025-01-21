بعد اعتداءات المستوطنين.. بيان من جيش الاحتلال بشأن "هجوم الفندق" بالضفة

وكالات

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيليين ملثمين أضرموا نيرانا في ممتلكات بقرية الفندق في الضفة الغربية.



وقال الجيش: "تبين من التحقيق أن عشرات المواطنين الإسرائيليين، بعضهم ملثمون، وصلوا الليلة الماضية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية، وأشعلوا النار في الممتلكات وأحدثوا أضرارا".



وفور تلقي البلاغ، هرعت قوات من جيش والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وتم فتح تحقيق مشترك بين إدارة التحقيقات في الشرطة والشرطة العسكرية المحققة.



وفيما سبق اعتدى مستوطنون إسرائيليون، على بلدتي بلدتي الفندق وجينصافوط قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة نحو 21 فلسطينيًا، مساء الإثنين.

كما هاجم مستوطنون مناطق عدة بالضفة وأحرقوا منازل ومحلات تجارية ومركبات لفلسطينيين.