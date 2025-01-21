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أول تعليق من نتنياهو على عملية "الجدار الحديدي" بجنين

02:06 م الثلاثاء 21 يناير 2025

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على العملية العسكرية في مدينة جنين، قائلًا "أطلقنا اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة في جنين بهدف القضاء على الإرهاب في المنطقة" حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أن هذه العملية تمثل "خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حددته إسرائيل، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية".

كما شدد نتنياهو على أن إسرائيل تتحرك بشكل منهجي وحازم ضد ما وصفه بالمحور الإيراني أينما مد ذراعه، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو اليمن أو الضفة الغربية، حسب وصفه.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين بالضفة المحتلة، بعدما مصادقة الكابينت الإسرائيلي عليها.

وأسفرت العملية عن استشهاد فلسطيني، وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال.

بنيامين نتنياهو عملية الجدار الحديدي مدينة جنين القضاء على الإرهاب
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