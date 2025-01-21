"طويل القامة".. ترامب يشيد بدور إبنه بارون في حملته الإعلامية (فيديو)

وكالات

عرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحشد بإبنه بارون في حفل تنصيب بساحة "كابيتال وان" في العاصمة واشنطن الذي أُقِيم الأحد الماضي قبل يوم من تنصيبه رسميًا رئيسًا للبلاد.

وقدم ترامب بارون قائلًا "لدي إبن طويل القامة للغاية اسمه بارون"، والذي اكتفى بتحية الحشد عبر إشارات بيده، وأشاد به باعتباره صاحب الاستراتيجية للظهور في بودكاست جو روجان لكسب أصوات الناخبين الأصغر سنًا.

Barron Trump is a natural.



Totally owned the moment. pic.twitter.com/joMsrts8I6 — Shawn Farash (@Shawn_Farash) January 20, 2025

وأوضح ترامب أن إبنه بارون كان يعرف أصوات الشباب وكان يوجهه بما يلزم عليه فعله، إذ فاز بأصواتهم بفارق 36 نقطة، مشيرًا إلى أنه فعل الكثير مما قاله.

وعقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، قالت صحيفة "إندبندنت"، إن بارون ترامب لعب دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية والده الإعلامية.

وكشفت أن مجموعة البودكاست التي ظهر فيها دونالد ترامب كانت بتوصية من بارون، مضيفة أنها ساهمت في "مشاركة عالية من الشباب الذكور في الانتخابات".

و يبلغ طول بارون ترامب، 18 عامًا الطالب بجامعة نيويورك، نحو المترين وهو الإبن الوحيد لدونالد وزوجته ميلانيا ترامب.