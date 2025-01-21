استشهاد وإصابة 11 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال على جنين

(وكالات)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن القصف الإسرائيلي على مدينة جنين في شمالي الضفة الغربية أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين.

ومن بين المصابين الطبيب والممرض العاملين في مستشفى الأمل حيث تعرضا للإصابة برصاص قوات الاحتلال أثناء الهجوم على المدينة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 7 مصابين وصلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، إثر العدوان الإسرائيلي على جنين.

من جهة أخرى، أكدت سرايا القدس بكتيبة جنين تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة محاور في المدينة، حيث خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات المهاجمة.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وصول جثمان شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي نتيجة القصف الإسرائيلي على المنطقة.

من جهتها انسحبت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، من محيط مخيم جنين بعد اقتحام الاحتلال للمخيم.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق عن بدء عملية "الجدار الحديدي" في مدينة جنين، في إطار العدوان المستمر على الضفة الغربية.