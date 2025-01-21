وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لاعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي

(وكالات)

التقى وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي ومقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية، خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

كما التقى عبد العاطى، مع النائب برند لانج رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبى والنائب اليو دي روبو، مقرر الظل بمجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بلجنة الشئون الخارجية، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج.

واستعرض عبد العاطى مسار تطورات العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والتي شهدت ترفيع العلاقات للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيراً إلى أن العلاقات شهدت العديد من المحطات الهامة مؤخراً ومنها نجاح مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد في القاهرة في يونيو ٢٠٢٤، وانعقاد الجولة الرابعة من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة، والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من حزمة الدعم الأوروبى لمصر بقيمة مليار يورو وصرفها.

وأعرب عبدالعاطي، عن التطلع لدعم رئيس اللجنة لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.

كما تناول عبد العاطى التطورات الإيجابية ذات الصلة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومواصلة لجنة العفو الرئاسي الإفراج عن عدد من المسجونين، وتوجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطني لوضعها حيز التنفيذ، مع التأكيد على أن الإصلاحات التي تجريها مصر نابعة من الإرادة الوطنية لتلبية تطلعات الشعب المصري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما استعرض سيادته ملامح عملية التحديث الاقتصادي الشاملة التي تشهدها مصر، والمزايا المقدمة للمستثمرين الأجانب، والمساعي لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى.

وقد أطلع عبد العاطى رئيس لجنة التجارة الخارجية على التطورات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تمثلها الأزمات بالمنطقة على الأمن والاستقرار بالاقليم، مشيراً إلى أهمية دعم الجانب الأوروبى لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات، لاسيما في ضوء الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا واستقرارها.