للمرة الأولى.. حماس تعلن خليل الحية رئيسًا للحركة في غزة

وكالات

أصدر رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، لأول مرة، بيانًا موقعًا باسمه كـ"رئيس معترف به للحركة".

وقال خليل الحية في بيان له اليوم الثلاثاء، "نحن الآن أمام مرحلة جديدة هي مرحلةُ البناء والمواساة وإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار والتضامن والتعاطف، التي من خلالها نؤكد للعالم أننا شعب حر يبني ولا يهدم ويعمّر ما يخربه الاحتلال فكما كنتم رجالاً في الحرب ستكونون رجالاً بعد الحرب بإذن الله.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها حركة حماس، أن خليل الحية أصبح رئيسًا للحركة في غزة.