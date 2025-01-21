جيش الاحتلال يُطلق اسم "الجدار الحديدي" على عمليته بمدينة جنين

(وكالات)

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت بدخول مخيم جنين، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية فيه.

وأطلق الجيش الإسرائيلي اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية التي تشنها في جنين، بحسب القناة العبرية.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن انطلاق العملية في جنين جاء بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت القناة أن هذا القرار جاء بعد إدخال الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب.

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى بلدة قباطية، الواقعة جنوب جنين في شمالي الضفة الغربية، بعد إعلان جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية في مدينة جنين.