إعلان

جيش الاحتلال يُطلق اسم "الجدار الحديدي" على عمليته بمدينة جنين

01:28 م الثلاثاء 21 يناير 2025

جيش الاحتلال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت بدخول مخيم جنين، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية فيه.

وأطلق الجيش الإسرائيلي اسم "الجدار الحديدي" على العملية العسكرية التي تشنها في جنين، بحسب القناة العبرية.

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن انطلاق العملية في جنين جاء بقرار من المستوى السياسي بعد اجتماع الكابينت يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت القناة أن هذا القرار جاء بعد إدخال الضفة الغربية ضمن أهداف الحرب.

وتسللت قوات خاصة إسرائيلية إلى بلدة قباطية، الواقعة جنوب جنين في شمالي الضفة الغربية، بعد إعلان جيش الاحتلال عن بدء عملية عسكرية في مدينة جنين.

جيش الاحتلال الجدار الحديدي مدينة جنين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للمرة الأولى.. حماس تعلن خليل الحية رئيسًا للحركة في غزة

إعلان

إعلان

مؤسسات دولية و19 خبيرا: 2025 عام خفض الفائدة الكبير في مصر
تحذير عاجل من الأرصاد: حالة سريعة من التقلبات الجوية تضرب مصر