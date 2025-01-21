دونالد ترامب: سأزور السعودية أول دولة إذا اشترت منتجات منا بـ 500 مليار دولار

(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الدولة التي يمكن أن يتوجه إليها في جولته الخارجية الأولى، بعد توليه منصبه بشكل رسمي، قائلًا إنه يمكن أن يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في حال اشترت منتجات أمريكية بقيمة 450 إلى 500 مليار دولار أو أكثر.

جاء تصريح ترامب خلال رده على استفسار حول وجهته الخارجية الأولى في فترة رئاسته الثانية، وذكر ترامب أن "المملكة المتحدة هي الوجهة التقليدية للرحلة الخارجية الأولى"، إلا أنه تطرق إلى تجربته في رحلته إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاسته الأولى، موضحًا أن تلك الزيارة كانت مرتبطة باتفاقية ضخمة.

وأشار ترامب إلى أن رحلته السابقة إلى السعودية كانت نتيجة موافقة المملكة على شراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار، حيث قال: "قلت لهم، سأزوركم إذا وافقتم على شراء منتج أمريكي، ووافقوا على ذلك".

وعند سؤاله عن خطط رحلاته المستقبلية، أجاب ترامب: "لا أعرف حتى الآن، لكن إذا قررت المملكة العربية السعودية شراء المزيد من المنتجات الأمريكية، ربما سأزورهم مجددًا، خاصة إذا كانت قيمة الصفقة تصل إلى 450 أو 500 مليار دولار في ضوء التضخم".