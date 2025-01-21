شاهد.. رد فعل طريف لهيلاري كلينتون على إعلان ترامب بشأن خليج المكسيك

(وكالات)

تداولت منصات الإعلام، ردود فعل هيلاري كلينتون، والمرشحة السابقة لمنصب الرئيس الأمريكي، أثناء حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الفيديو، كانت هيلاري تجلس إلى جوار زوجها وهي الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، بيل كلينتون، وظلت تضحك فور سماعها إعلان دونالد ترامب، قراره بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا.

وأعلن ترامب، خلال حفل تنصيبه أمس الاثنين، عن حزمة من القرارات الجديدة فيما يخص الاقتصاد والمهاجرين والعلاقات التجارية للولايات المتحدة.