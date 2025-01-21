اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة بجنين.. وسقوط شهيد نتيجة القصف

(وكالات)

أعلنت سرايا القدس في كتيبة جنين، اليوم الثلاثاء، عن تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة محاور في المدينة، حيث أطلقت النار على القوات المهاجمة في اشتباكات مستمرة.

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول جثمان شهيد إلى مستشفى جنين الحكومي، نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر على المنطقة.

من جانبها، نقلت مصادر فلسطينية، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بدأت في الانسحاب من محيط مخيم جنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

كما أصيب عددًا من الفلسطينيين، برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام التي استهدفت مخيم جنين في شمالي الضفة الغربية.

وأعلن جيش الاحتلال، عن بدء عملية عسكرية في مخيم جنين في الضفة المحتلة في وقت سابق اليوم.