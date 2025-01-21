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تضم شبكة أنفاق.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن قاعدة بحرية تحت الأرض (فيديو)

12:59 م الثلاثاء 21 يناير 2025

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن قاعدة بحرية تحت الأرض، تضم قدرات بحرية متطورة،بنيت على عمق نصف كلم عن سطح الأرض، في إطار تعزيز قدراته الدفاعية.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن القاعدة هي واحدة من عدة منشآت تحت الأرض تم بناؤها لإيواء السفن القادرة على إطلاق الصواريخ وشن الحروب بعيدة المدى.

وتعتبر هذه المنشأة تحت الأرض جزءًا مركزيًا في استراتيجية الدفاع البحري الإيرانية، ما يسمح للحرس الثوري الإيراني بتحريك أسطول من القوارب الهجومية المجهزة بالصواريخ بسرعة في المنطقة.

وتضم القاعدة شبكة من الأنفاق، التي تصطف فيها نسخة جديدة الزوارق السريعة من فئة طارق، القادرة على التهرب من الرادارات، ويمكنها حمل وإطلاق صواريخ كروز.

كما تضم القاعدة تحت الأرض عشرات الزوارق الهجومية المجهزة بقاذفات صواريخ في لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

ولم تكشف هيئة الإذاعة عن موقع القاعدة، مكتفية بالقول إنها تخدم "المياه الجنوبية" الاستراتيجية لإيران - الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وحسب التقرير، فإن هذه المنشأة التي تضم زوارق هجومية صاروخية تقع على عمق 500 متر (1650 قدما) تحت الأرض في المياه الجنوبية لإيران.

الحرس الثوري الإيراني قاعدة بحرية تحت الأرض شبكة أنفاق
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