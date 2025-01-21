الصحة العالمية تعلق على قرار ترامب بالانسحاب

القاهرة- مصراوي:

علقت منظمة الصحة العالمية على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، فور تنصيبه.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "تأسف منظمة الصحة العالمية للإعلان عن نية الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب".

وأضافت، "تلعب منظمة الصحة العالمية دورًا حاسمًا في حماية صحة وأمن شعوب العالم، بما في ذلك الأمريكيين، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض، وبناء أنظمة صحية أقوى، واكتشاف حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها، بما في ذلك تفشي الأمراض، غالبًا في أماكن خطيرة لا يستطيع الآخرون الذهاب إليها".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة كانت عضوًا مؤسسًا لمنظمة الصحة العالمية في عام 1948 وشاركت في تشكيل وإدارة عمل المنظمة الصحة منذ ذلك الحين، جنبًا إلى جنب مع 193 دولة عضو أخرى، بما في ذلك من خلال مشاركتها النشطة في جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي.

وتابعت أنه "لأكثر من 7 عقود، أنقذت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة أرواحًا لا حصر لها وحمت الأمريكيين وجميع الناس من التهديدات الصحية، معًا، أنهينا الجدري، ومعًا أوصلنا شلل الأطفال إلى حافة الاستئصال، إذ أسهمت المؤسسات الأمريكية في عضوية منظمة الصحة العالمية واستفادت منها".

وأشارت إلى أنه بمشاركة الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى، نفذت منظمة الصحة العالمية على مدى السنوات السبع الماضية أكبر مجموعة من الإصلاحات في تاريخها، بهدف تحويل المساءلة والفعالية من حيث التكلفة والتأثير في البلدان. ويستمر هذا العمل.

وأعربت الصحة العالمية عن أملها للنظر والتطلع إلى المشاركة في حوار بناء للحفاظ على الشراكة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لصالح صحة ورفاهية ملايين البشر في جميع أنحاء العالم.

وفيما سبق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، إذ وقع على هذا القرار في البيت الأبيض بواشنطن، بعد ساعات فقط من تنصيبه، وقال: "إن منظمة الصحة العالمية تخدعنا، الجميع يخدعون الولايات المتحدة، لن يحدث هذا بعد الآن".