بن غفير وسموتريتش يشيدان بقرار ترامب بشأن المستوطنين

(وكالات)

أعرب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل للقرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

يأتي هذا حيث كان ترامب قد قام مباشرة بعد توليه منصبه رسميًا أمس الاثنين، بإلغاء المرسوم التنفيذي الذي أصدره سلفه جو بايدن في فبراير 2024، والذي كان يهدف إلى فرض عقوبات ضد المستوطنين والكيانات الإسرائيلية المتورطة في الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف سموتريتش، القرار بـ"الداعم" لإسرائيل، واعتبر أن إلغاء العقوبات يعكس موقفًا "ثابتًا لا يمكن التراجع عنه" من قبل ترامب تجاه الدولة العبرية، مشيرًا إلى أن المرسوم الذي فرضه بايدن يمثل نوعًا من التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن بلاده ستواصل تعزيز علاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، بناءً على القيم المشتركة التي تجمع بين الجانبين مثل الحرية، العدالة، والأمن.

من جهة أخرى، لم يخفِ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، سعادته بالقرار، معتبرًا أن إلغاء العقوبات هو بمثابة "تصحيح" لسياسة أميركية كانت تنطوي على "ظلم تاريخي".

ومنذ اندلاع أحداث "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر من العام الماضي، شهدت الضفة الغربية أحداث عنف متزايدة ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين.