حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ألقى 100 ألف طن من المتفجرات على القطاع

وكالات



قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت 100 ألف طن من المتفجرات خلال 470 يومًا من الحرب، مما أدى لتدمير 88% من المباني في القطاع.



وقدر المكتب الإعلامي، في بيان، قيمة الخسائر المباشرة جراء العدوان الإسرائيلي بأكثر من 38 مليار دولار.



وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أشارت الأمم المتحدة إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الحطام الذي خلفه القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، قد يستغرق 21 عامًا وتكلفة 1.2 مليار دولار.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ، أول أمس الأحد، لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا وخلفت أكثر من 47 ألف شهيدًا فلسطينيًا ودمرت القطاع الفلسطيني بشكل شبه كامل.