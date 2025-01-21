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طالبان تعلن وصول خان محمد لأفغانستان ضمن صفقة تبادل سجناء مع أمريكا

11:57 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

أفغانستان

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إسلام آباد- (أ ب )

قال حافظ ضيا أحمد نائب المتحدث باسم خارجية طالبان إن الأفغاني خان محمد وصل إلى أفغانستان اليوم الثلاثاء، بعد الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل سجناء مع الولايات المتحدة، تم بموجبها الإفراج عن أمريكيين اثنين.

وأضاف أن خان متواجد مع أسرته، موضحا أنه لا توجد خطط فورية للاحتفال بالإفراج عنه.

قال مسؤولون إن اتفاق تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وطالبان، أسفر عن تحرير أمريكيين اثنين مقابل شخص ينتمى لطالبان، تم حبسه مدى الحياة في كاليفورنيا لاتهامه بتهريب المخدرات والإرهاب، حسبما قال مسؤولون اليوم الثلاثاء.


أفغانستان خارجية طالبان الأفغاني خان محمد
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