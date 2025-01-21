ترامب: غير واثق من استمرار وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة- مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير واثق" من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سوف يستمر، على الرغم من تصريحاته بأنه المسؤول عن التوسط في الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأضاف ترامب من المكتب البيضاوي في وقت مبكر من أمس الاثنين عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على المساعدة في الحفاظ على الهدنة: "لست واثقا. إنها ليست حربنا، إنها حربهم، لكنني لست واثقا. أعتقد أنهم ضعفاء للغاية على الجانب الآخر".

وأوضح ترامب: "غزة، نظرت إلى صورة غزة، غزة تشبه موقع هدم هائل، هذا المكان يجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة حقًا".

يشار إلى أن إدارتا ترامب وبايدن تعاونتا في إبرام الاتفاق، لكن بعد الإعلان عن الاتفاق، أعلن كل منهما النصر.

وعندما سُئل عن الشكل الذي يريد أن تبدو عليه الحكومة في غزة في المستقبل، أشار ترامب إلى أن حماس لا ينبغي أن تكون جزءا من أي حكومة مستقبلية.

وقال للصحفيين "من المؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أشخاص مثل هؤلاء. معظمهم ماتوا بالمناسبة. معظمهم ماتوا. لكنهم لم يديروا الأمر بشكل جيد، بل أداروه بوحشية وسوء. لذا لا يمكن أن يكون هناك هذا".

ولفت ترامب قائلًا إنه قد "يساعد في إعادة بناء غزة قبل أن يتحدث عن موقعها الهائل على البحر".

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