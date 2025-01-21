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بعد إحراقه حيًا.. قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة تعود للواجهة

11:39 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

معاذ الكساسبة

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(وكالات)

أعاد الادعاء العام السويدي قضية الطيار الأردني معاذ الكساسبة إلى الواجهة، بطلبه محاكمة مواطن سويدي يُدعى أسامة كريم، المتهم بالمشاركة في جريمة قتل الكساسبة، الذي أُحرق حيًا داخل قفص حديدي على يد تنظيم "داعش" في سوريا منذ قرابة عشر سنوات.

وبحسب بيان الادعاء، فإن كريم كان ضمن عناصر التنظيم الذين شاركوا في هذه الجريمة المروعة، التي وثّقتها مقاطع فيديو أثارت صدمة وغضبًا عالميًا.

ويتواجد كريم حاليًا في فرنسا، حيث يُحتجز على خلفية اتهامات أخرى تتعلق بهجمات إرهابية في باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016.

وفي أول رد فعل من عائلة الطيار الكساسبة، قال شقيقه جواد إن هذا التحرك يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة. وأضاف أن الأسرة ستتعاون مع الادعاء السويدي للحصول على تفاصيل القضية والمضي قدمًا في المطالبة بمحاكمة عادلة للمتهم.

القوانين السويدية تمنح السلطات الحق في محاكمة الأفراد على جرائم ارتُكبت خارج حدود البلاد إذا كانت تنتهك القانون الدولي.

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